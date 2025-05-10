İskenderun'da SPA Merkezlerine Denetim, 39 Yabancı Uyruklu Tespit Edildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, SPA merkezi ve masaj salonlarındaki 39 kişinin belgelerinin olmadığı belirlendi. Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 iş yerinde gerçekleştirilen denetimde 36'sı yabancı uyruklu 39 kişinin belgelerinin olmadığı tespit edildi.
Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Ekipler, 3 şüpheliyi ise gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel