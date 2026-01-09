Haberler

Hatay'da durdurulan araçtan sahte 1 milyon dolar çıktı; 3 gözaltı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin durdurduğu araçta yapılan aramada sahte 1 milyon dolar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki üç kişi gözaltına alındı.

İskenderun ilçesinde uygulama yapan polis ekibi, şüphe üzerine bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekibin durdurduğu araçta yapılan aramada 100 dolar banknotlar halinde sahte 1 milyon dolar, 1 ruhsatsız tabanca ile silaha ait mühimmatlar ele geçirildi. Araçta bulunun Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

500

