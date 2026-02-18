Haberler

Hatay'da etkili olan fırtına nedeniyle stantlar zarar gördü

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına, ramazan ayı için kurulan yöresel pazar alanındaki stantlara zarar verdi. Fırtınanın ardından ilçede gökkuşağı görüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Atatürk Anıt Alanı'nda ramazan ayı için kurulan yöresel pazar alanındaki stantlar zarar gördü. İlçede sağanağın ardından gökkuşağı çıktı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN/Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
