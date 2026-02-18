Hatay'da etkili olan fırtına nedeniyle stantlar zarar gördü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Atatürk Anıt Alanı'nda ramazan ayı için kurulan yöresel pazar alanındaki stantlar zarar gördü. İlçede sağanağın ardından gökkuşağı çıktı.
Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN/Hatay,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı