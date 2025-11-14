İskenderun'da Fırın Denetimleri: 8 Fırına Ceza

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj, hijyen ve ruhsat denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, 25 fırında hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Kurallara uymadığı belirlenen 8 fırına cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.