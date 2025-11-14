İskenderun'da Fırın Denetimleri: 8 Fırına Ceza
İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. 25 fırında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 8 fırına cezai işlem uygulandı.
Kurallara uymadığı belirlenen 8 fırına cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin süreceği bildirildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel