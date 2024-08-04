İskenderun'da Dev Ekranda Süper Kupa Maçı İzlenildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı dev ekrandan izlendi. İskenderun Belediyesi tarafından kurulan dev ekranın bulunduğu Atatürk Anıt Alanı'nda toplanan taraftarlar maçı heyecanla takip etti. Maç sonrası Beşiktaş'ın kazandığı kupayı kutlamak için taraftarlar konvoy oluşturdu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Süper Kupa maçında Galatasaray- Beşiktaş mücadelesini dev ekrandan seyretti.
İki takımın taraftarları karşılaşmayı izlemek için İskenderun Belediyesi tarafından dev ekranın kurulduğu Atatürk Anıt Alanı'nda buluştu.
Taraftarlar maçı ilgiyle izledi.
Kupayı kazanan Beşiktaş'ın taraftarları karşılaşmanın ardından konvoy oluşturdu.