İskenderun'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Pirireis Mahallesi'ndeki Millet Parkı'nda badminton, masa tenisi, halat çekme ve ip atlama yarışmaları düzenlendi.

Yarışmaya katılanlar hem eğlendi hem de spor yaptı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, "Avrupa Spor Haftası"nda açık hava organizasyonu yapmak istediklerini belirtti.

Gündel, etkinliklerde sporcuların, doğada keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.