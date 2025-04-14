İskenderun'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi. 160 çocuğun katıldığı turnuvada dereceye girenler madalya ve kupa ile ödüllendirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi.
İskenderun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 8-14 yaş arası 160 kişi katıldı.
Turnuvanın sonunda dereceye girenlere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce madalya ve kupa verildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel