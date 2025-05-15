İskenderun'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

İskenderun'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası konser düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte öğrenciler, Atatürk Bulvarı'ndan İstiklal Makzume Anadolu Lisesi'ne yürüdü.

Okuldaki anıta Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel tarafından çelenk sunulan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yürüyüşün ardından İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğünce konser düzenlendi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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