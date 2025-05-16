İskenderun'da 19 Mayıs Etkinlikleri ve Ödül Töreni

İskenderun'da 19 Mayıs Etkinlikleri ve Ödül Töreni
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Hatı'nın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 2 bin sporcunun katıldığı yarışmalarda, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 2 bin sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.???????

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, sportif faaliyetlere katılan sporculara başarılar dileyerek, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ödül törenine, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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