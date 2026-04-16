Sazlıbosna'daki İnşaatta Eylem Yapan İşçileri Ziyaret Eden Sendika Başkanı Sert: "İnşaat Çalışanları Mesleği Bırakacak Duruma Getirildi"

Kule vinç operatörleri, TOKİ ve Emlak Konut projelerinde çalıştıkları taşeron firmadan ücretlerini alamadıkları için Arnavutköy'de eylem başlattı. TİMOSEN Başkanı Ahmet Sert, inşaat çalışanlarının zorlu şartlar altında çalıştığını ve mağduriyet yaşadığını belirtti.

(İSTANBUL) - Toplu İş Makinaları ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası (TİMOSEN) ve Toplu İş Makinaları Operatörler Derneği (TİMODER) Başkanı Ahmet Sert, TOKİ ve Emlak Konut'un farklı illerdeki projelerin de ana firma Karaman İnşaat taşeronu Buğra İnşaat'ta çalışan kule vinç operatörleri, ücretlerini alamadığı iddiasıyla Arnavutköy'deki Sazlıbosna Mahallesi'nde eyleme başlayan işçileri ziyaret etti. Sert, "Türkiye'de maalesef operatörler, şoförler, özellikle inşaat, altyapı ve üstyapı çalışanları bu mesleği bırakacak duruma geldi, getirildi" dedi.

TOKİ ve Emlak Konut'un farklı illerdeki projelerin de ana firma Karaman İnşaat taşeronu Buğra İnşaat'ta çalışan kule vinç operatörleri, ücretlerini alamadığı iddiasıyla Arnavutköy'deki Sazlıbosna Mahallesi'nde dün vinç üzerine çıkarak eylem başlattı. TİMOSEN ve TİMODER Başkanı Ahmet Sert de işçileri bugün ziyaret ederek açıklama yaptı.

İşçilerin çalıştığı zorlu şartlara çalıştığına değinen Sert, şunları söyledi:

"Hak edişlerini alamadıkları için kredi kullanmak zorunda kalıyorlar. Kredilerini ödeyemiyorlar. Faize düşüyorlar. Banka sicilleri bozuluyor. Dolayısıyla bu mağduriyetin neticesinde de muhatap bulamıyorlar. İşveren, yüklenici ya da taşeron firmalardan bunları talep ettiklerinde dikkate alınmadıkları için eyleme başlıyorlar. Makinelerin üzerine çıkıyorlar, vincin üzerine çıkıyorlar. Bu sefer de kolluk gücü tarafından baskı altına alınıyor ve dün gece saat 05.00'ten bu tarafa ilgili karakolda ifade verdiler. Türkiye'de maalesef operatörler, şoförler, özellikle inşaat, altyapı ve üstyapı çalışanları bu mesleği bırakacak duruma geldi, getirildi. Emeği çeken biziz, çalışan biziz, emek harcayan biziz; mağdur edilen de biziz. Dolayısıyla bunun yetkililer tarafından, ilgili kamu kurumları tarafından dikkate alınması, kayıp kaçağın önlenmesi, yurt dışından getirilen yabancı çalışanların önlenmesi, mevcut çalışanların sigortalarının, sigorta primlerinin birebir beyan edilmesi lazım. Çünkü bunlar önümüze sorun olarak çıkıyor. Dolayısıyla işçiye, emekçiye saygı gösterilmesi gerekiyor."

"Mesleği bırakacağım"

İşçilerden Yakup Gerçek, 13 yıllık kule vinç operatörü olduğunu belirterek "İlk kez sektörde ben böyle bir saçma bir sistem gördüm. Ana firmanın taşeronu eksi bakiyeyle çalıştırıp en sonunda 'Adamın benden alacağı yok' deyip bizim paralarımıza rest çekmesinden dolayı biz bu grevi yaptık. Burada da gerekli yerlere ulaşmasına rağmen hak ettiğimizi alamadık. Mağduruz. Bu yüzden de bu mesleği bırakacağım. Allah'a havale ediyorum. Başka da bir şey demiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

İşte katliamın büyümesini engelleyen isim: Bıçağı bacağına sapladım
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da yalnız yaşayan kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım

Bir tehdit daha! Öğrencinin ses kaydını dinleyen polis harekete geçti