İşçi Öğrenci Birliği'nden 'Asgari Ücret' Tepkisi: Nasıl Yaşayacak İşçi Sınıfı?

(İZMİR) - İşçi Öğrenci Birliği'nin, asgari ücrete ilişkin basın açıklamasında, birlik adına açıklamayı yapan Hasan Şenuz, asgari ücretin şimdiden açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti. Şenuz, "Bu sefalet ücretiyle bir işçi ailesini nasıl geçindirecek? Nasıl sağlıklı beslenecek, çocuklarının cebine okula giderken harçlık koyacak? Nasıl yaşayacak işçi sınıfı" diye sordu.

İşçi Öğrenci Birliği, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklanmasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Bornova Küçükpark Meydanı'nda düzenlenen programda "Sefaletin sebebi sermaye düzeni", "Asgari değil insanca yaşam" sloganlarıyla açlık sınırı altında kalan asgari ücrete tepki gösterildi. Birlik adına açıklamayı Hasan Şenuz yaptı.

"Emekçi halka düşmanlığı göstermiştir"

Açıklanan asgari ücretin işçi sınıfını 'sefalete' mahkum ettiğini belirten Şenuz, şunları söyledi:

"Her gün bir iş cinayeti haberi alıyoruz. Her gün bir çocuğun öldüğü haberini alıyoruz. Bir işçinin cansız bedeniyle karşılaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu düzende işçilere reva görülen hayat açlık sınırının bile altında olan 28 bin 75 liradır. Utanmadan, sıkılmadan, küfür gibi açıklanan bu ücrete karşı buradayız. ve soruyoruz: Bize bu hayatın karşılığında ne teklif ediyorlar? Bize bir daha denildi ki aç kalın, borçlanın ve bu sefalet düzeninde devam edin. Susun deniliyor. Bu sefalet karşı hiçbir tepki göstermeyin. Dün İstanbul'da CHP Gençlik Kolları üyesi bir dostumuz, arkadaşımız sırf sefalet ücretine tepki gösterdiği için gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu ülkede açım demek, yoksulum demek, işçiler yaşayamıyor demek bir ceza unsurumudur. Bunun bir hata olmadığı çok açık. Bu işçi sınıfına çalışan emekçi sınıfına kesilmiş bir fatura. AKP iktidarı sermayeyle kol kola bir kez daha şunu tescillemiştir. Emekçi halka düşmanlığı göstermiştir. Yoksullara ve geçinemeyenlere savaş açmıştır. Milyonlarca işçiye açlık sınırının altında bir yaşam dayatılmaktadır. Artık bu askeri yaşam bile değildir. Bu rezil bir geleceğe, yoksul sınıfın mahkum edilmesidir. Bu pahalılık cehenneminde açlık sınırı 30 bin liraya dayanmışken asgari ücret neden 28 bin 75 beş lira? Cevabı verelim. Birileri daha rahat yaşasın, birileri lüks içinde yüzsün, patronun karı artsın, sermayenin çarkı dönsün diye işçi sınıfına dayatılan ücret 28 bin 75 liradır."

"Sefalet ücretiyle bir işçi ailesini nasıl geçindirecek?"

Açlık sınırı altında açıklanan asgari ücretin zamlı maaşlar alınıncaya kadar daha da eriyeceğini kaydeden Şenuz, "Bugün açıklanan bu ücret birkaç ay içinde hatta şu an bile daha Şubat ayında zamlı maaşlarınızı almadan eriyecek, gidecek, yok olacak. Sizin cebinize hiçbir şey girmeden açlığın içinde bir açlık, bütün yurttaşlarımıza dayatılacak. Bu sefalet ücretiyle bir işçi ailesini nasıl geçindirecek? Nasıl sağlıklı beslenecek, çocuklarının cebine okula giderken harçlık koyacak. Nasıl yaşayacak işçi sınıfı" dedi

"Masada sınıf uzlaşmacılığı yapıyorlar"

Yoksulluğun öğrencileri okurken çalışmak zorunda bıraktığını belirten Şenuz, sendikalara da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde artık öğrenciler de işçi. Son 10 yılda 19 milyon üniversite öğrencisi okulunu okurken okulunu bırakmak zorunda kaldı.Gençler hem okula gidiyor hem çalışmak zorunda kalıyor. 28 bin 75 lira küfür gibi işçi sınıfının yüzüne çarparken sendikalar, sendikaları nerede? İşçi açken, ücret erirken, çocuklar erirken devletin ve sermayenin yanı başına dizilmiş sarı sendikalar nerede? Masada sınıf uzlaşmacılığı yapıyorlar. İşçi sınıfının kaderini patronların eline bırakıyorlar.

"Ölüm ücreti nefes almamıza bile izin vermiyor"

Öğrenciler hem okula gidip hem çalışmak zorunda. Gün geçtikçe artan kiralar, faturalar ve diğer insani ihtiyaçlarını öğrenciler nasıl karşılayacaklar? Nasıl geçinecekler? Zira bu ölüm ücreti bırakalım insanca yaşamayı, nefes almamıza bile izin vermiyor. Asgari ücret insanca yaşama ücreti olmalıdır ve bugün ilan edilen yoksulluk sınırının altında bir asgari ücret sefaletin ücretidir. Sefalet ücretini kabul etmiyoruz."

"Bu sistem,insanca yaşama hakkımızı sindiğimiz sürece asla vermeyecek"

Mücadele çağrısı yapan Şenuz, "İşçi Öğrenci Birliği olarak sesleniyoruz; işçi sınıfına yapılan bu zulmü kabul etmiyoruz. Bizler çok iyi biliyoruz ki bu sistem, insanca yaşama hakkımızı durduğumuz, beklediğimiz, sindiğimiz sürece bize bir lütuf olarak asla vermeyecek. Biz mücadelemizle, yıllardır gelen geleneğimizle haklarımızı söke söke alacağız. Hakkımızı almak için örgütlü mücadeleyi büyütmeye, öğrenci ve işçi örgütleriyle sıkı bağlar kurmaya, örmeye devam edeceğiz. Bütün emekçileri, işçi öğrenci birliğinde çalışan öğrencileri örgütlenmeye çağırıyoruz" dedi.