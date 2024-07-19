İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Abdul Vahap Korkmaz göreve başladı.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, akademik kadrolarla meslek yüksek okulundaki eğitim ve öğretimi yüksek noktalara taşımak için yoğun çaba göstereceklerini kaydetti.

İscehisar'da açılan futbol kursu ilgi görüyor

İscehisar'da belediye tarafından açılan Yaz Futbol Kursu'na 7-15 yaş arasında 148 çocuk katıldı.

İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın spora teşvik edilmesinde, farklı etkinlikler oluşturarak keyifli vakit geçirmelerinde ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin engellenmesinde futbol yaz okullarının büyük bir önemi var. Yaz okulumuzda antrenörlerimizle çocuklarımızın sosyalleşmesine destek olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.