İşitme Engelli Arkadaşı İçin İşaret Dili Öğrendi

Tekirdağ'da serebral palsi nedeniyle yüzde 45 işitme ve konuşma engeli bulunan 19 yaşındaki Zeynep Işık, spor salonunda tanıştığı işitme engelli arkadaşıyla daha rahat iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendi.

Zeynep Işık, spor salonunda tanıştığı işitme engelli arkadaşıyla iletişim kurmakta zorlanınca çözümü işaret dili öğrenmekte buldu.

Arkadaşlığını güçlendirmek isteyen Işık, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hayat boyu öğrenme kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan Türk işaret dili kursuna kayıt yaptırdı.

120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan Işık, artık arkadaşıyla işaret diliyle rahatlıkla iletişim kurabiliyor.

Işık, AA muhabirine, spor salonunda tanıştığı arkadaşı için işaret dili öğrenmeye karar verdiğini söyleyerek, "İlk zamanlarda birbirimizi anlamakta zorlanıyorduk. Bu nedenle telefonla yazarak iletişim kuruyorduk. Arkadaşımla daha rahat konuşabilmek için kursa katıldım. Şimdi işaret dili sayesinde çok daha kolay iletişim kurabiliyoruz." dedi.

Kurs eğitmeni Mahmure Yel de Işık'ın kurs boyunca gösterdiği azim ve duyarlılığın kendilerini etkilediğini ifade etti.

Işık'ın derslere düzenli katıldığını ve büyük bir istekle eğitim aldığını anlatan Yel, "Zeynep çok güzel bir kalbe sahip. Yalnızca işaret dilini öğrenmek için değil, bir arkadaşının hayatına dokunabilmek için emek verdi. Bu davranışıyla herkese örnek oldu." diye konuştu.

İşaret dili öğrenmenin çok zor olmadığını dile getiren Yel, işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için vatandaşlara halk eğitim merkezlerinde açılan kurslara katılmaları çağrısında bulundu.

Anne Nefise Işık ise kızının gösterdiği kararlılığın kendilerini gururlandırdığını belirterek, onun başkalarının hayatını kolaylaştırmak için çaba göstermesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA