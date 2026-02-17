Haberler

Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Kök, mazbatasını aldı

Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Kök, mazbatasını aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına seçilen İsa Kök, mazbatasını alarak göreve başladı. Kök, şoför esnafının sorunlarını çözmek için yoğun çalışacaklarını belirtti.

Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına seçilen İsa Kök, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Müdürlüğüne giderek mazbatasını alan Kök, seçim sürecinin geride kaldığını, artık birlik ve beraberlik içinde olacaklarını söyledi.

Artık görevine başladıklarını belirten Kök, "Gece gündüz demeden, oy veren-vermeyen ayrımı yapmadan tüm şoför esnafımız için çalışacağız. Amacımız odamızı daha güçlü, daha etkin ve üyelerimizin her anlamda yanında olan bir yapıya kavuşturmak." dedi.

Yeni dönemde şoför esnafının yaşadığı sorunların çözümü için ilgili kurumlarla yakın temas halinde olacaklarını dile getiren Kök, mesleki hakların korunması, ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi, oda hizmetlerinin geliştirilmesi adına yoğun çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Kök, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, "Bu görevi bir emanet olarak görüyoruz. Hep birlikte Salıpazarı'ndaki şoför esnafımızın sesi olacak, sorunlarını çözmek için kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi

Dünyanın kilitlendiği zirve başladı! Trump'tan sürpriz hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü böyle kesti
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı

Böylesi daha önce olmadı! Cumhuriyet altınında bir ilk
Kız isteme töreninde olay! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Kız isteme töreninde olay! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor