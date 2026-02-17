Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Kök, mazbatasını aldı

Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına seçilen İsa Kök, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Müdürlüğüne giderek mazbatasını alan Kök, seçim sürecinin geride kaldığını, artık birlik ve beraberlik içinde olacaklarını söyledi.

Artık görevine başladıklarını belirten Kök, "Gece gündüz demeden, oy veren-vermeyen ayrımı yapmadan tüm şoför esnafımız için çalışacağız. Amacımız odamızı daha güçlü, daha etkin ve üyelerimizin her anlamda yanında olan bir yapıya kavuşturmak." dedi.

Yeni dönemde şoför esnafının yaşadığı sorunların çözümü için ilgili kurumlarla yakın temas halinde olacaklarını dile getiren Kök, mesleki hakların korunması, ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi, oda hizmetlerinin geliştirilmesi adına yoğun çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Kök, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, "Bu görevi bir emanet olarak görüyoruz. Hep birlikte Salıpazarı'ndaki şoför esnafımızın sesi olacak, sorunlarını çözmek için kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.