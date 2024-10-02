İş-Pozitif Projesi ile 487 Bin Kadına İstihdam Sağlandı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'İş-Pozitif Projesi' ile ilk 7 ayda 487 bin 1 kadına istihdam sağlandı.

Kadın istihdamını artırmayı amaçlayan İş-Pozitif Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 9 Şubat 2024'te hayata geçirildi. Kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe veren kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üretim kapasitesine sahip kadın kooperatifleri ve istihdam sağlayan özel sektör kuruluşlarının bir araya geldiği İş Pozitif Projesi ile kadın istihdamına katkı sağlanması amaçlandı. Aynı zamanda kadınlara mesleki eğitim, mali destek, hibe destekleri, istihdam teşvikleri, mesleki yeterlilik belgesi, ihracat destekleri, ortaklık kurma imkanları, tarımsal ve kırsal kalkınma destekleri, hayvancılık mali destekleri, iş birlikleri ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Program ile iş hayatına katılmak isteyen kadınlar 15 projeye dahil ediliyor. Bu projelerden biri olan imalat sektöründe faaliyet gösteren ve en az 2 çalışanı olan işverenler programdan yararlanıyor. İstihdam ettikleri her bir kadın için 25 bin TL'ye kadar ücret, prim, vergi ödemesi yapılıyor. Çocuğu olan kadınlar için de ayrıca 3 bin TL çocuk bakım desteği veriliyor. Yine İş Pozitif içindeki kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi ile 4 bin kadın işveren 4 bin kadını istihdam edecek. Kadın işverenlere, her bir kadın çalışan için 20 ay boyunca aylık 15 bin 925 lira maaş ödemesi yapılacak.

ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ SUNULUYOR'

İş Pozitif kapsamında üretimde kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla geliştirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ana faaliyetlerden biri olarak yer aldı. KİPAP, Türkiye İş Kurumu tarafından aktif iş gücü programları kapsamında istihdamın korunmasına ve artırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen imalat sektöründe faaliyet gösteren ve belirli şartları taşıyan iş yerlerinin, daha verimli ve katma değerli üretim gerçekleştirmeleri ve ihracat odaklı istikrarlı büyümeye katkı sağlayabilmeleri için hayata geçirildi. Bu doğrultuda nitelikli kadın iş gücünün yetiştirilmesine ve kadınların iş gücü piyasasında talep edilen becerilere sahip olmasına yönelik iş gücü yetiştirme programları düzenlenmesi amaçlandı. Program kapsamında kadınlara ayrıca çocuk bakım desteği sunuluyor.

Ayrıca, İş Pozitif Programı çatısı altında kadınların işgücü piyasasında hiç yer alamadıkları ya da çok az yer alabildikleri alanlarda kadın istihdamının desteklenmesi amacı ile 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' de hayata geçirildi. Bu proje kapsamında özel sektörle yapılan iş birlikleriyle 'Forklift operatörü, kepçe operatörü, kule vinç operatörü, CNC torna tezgahı operatörü, bilgisayarlı makine operatörü, merkezi kumanda operatörü, kantarcılık ve ambarcılık' gibi mesleklerde kadınların daha fazla katılımlarını sağlamak amaçlandı.

ENGELLİ İŞ KOÇLUĞU

Proje kapsamında şimdiye kadar 487 bin 1 kadına istihdam sağlandı. Aynı dönemde, kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek adına iş ve meslek danışmanları tarafından 690 bin 257 kadın danışan ile 837 bin 623 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 28 bin 513 engelli kadın danışana 'Engelli İş Koçluğu' hizmeti sunuldu. 27 bin 165 kadın ise 'İş Kulübü' hizmetleri kapsamında Türkiye İş Kurumu'ndan yoğun danışmanlık desteği alarak öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında teorik ve pratik bilgiler edindi. Projenin faaliyete geçirildiği dönemden itibaren 26 bin 942 kadın işbaşı eğitim programları ile mesleki eğitim kurslarına katılım sağlarken, 61 bin 236 kadın toplum yararına çalışma programlardan faydalandırıldı.