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İş Kazası Sonrası Sağ Elini Kaybeden Saatçi Baba Mesleğini Devam Ettiriyor

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Ordu'da yaşayan Duran Ergün, 15 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu sağ elindeki 4 parmağını kaybetmesine rağmen babasından öğrendiği saatçilik mesleğini devam ettiriyor. Hassas el işçiliği gerektiren bu meslekte zorluklar yaşasa da ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.

Zamanı tek parmağının ucunda oynatıyor

Ordu'da geçirdiği iş kazası sonra sağ elindeki 4 parmağı kopan Duran Ergün, baba mesleğini 15 yıldır devam ettiriyor

ORDU - Ordu'da yaşayan ve 15 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası sağ elindeki 4 parmağını kaybeden Duran Ergün, hassas el işçiliği isteyen saatçilik mesleğini babasından öğrendikleri ile devam ettiriyor.

Ordu'da yaşayan 47 yaşındaki Duran Ergün, yaklaşık 15 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu sağ elinde 4 parmağını kaybetti. Ergün, 10 yaşlarından itibaren gittiği babasının saatçi dükkanında öğrendiği mesleği sağ elinde tek parmağıyla devam ettiriyor. Babası ile birlikte aynı dükkanda çalışan Ergün, hassas işçilik isteyen saatçilikte kimi zaman zorlansa da ekmek parası için bu mesleği yaptığını belirtiyor.

"Eskiye göre zorlansam da mesleğimi yapabiliyorum"

Duran Ergün, küçük yaşlarda babasının dükkanına gelerek mesleği öğrendiğini ve bu sayede 4 parmağı olmasa da mesleği yapabildiğini söyledi. Ergün, "Baba mesleği saatçilik ile ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Zor oluyor, eskiye göre yaptığım işlerin yüzde 25'i kadarını yapabiliyorum. Bizim işimiz zaten el ustalığı. Bu elim olmadığından sıkıntı çeksem de bu işi yapmak zorundayım. Zorlansam da her türlü saatin tamiratını ve gerekli işlemleri yapabiliyorum. Meslekte saat üzerine her şeyi babamdan öğrendim. Küçük yaşlarda dükkana geldiğimden dolayı Allah razı olsun zamanında öğretti, şimdi de lazım oluyor" diye konuştu.

"Ben de oğluma yardımcı oluyorum"

Baba Ali Ergün (78), 1961 yılında gittiği İstanbul'da mesleği öğrendiğini söyledi. 1972 yılından bu yana Altınordu ilçesinde saatçilik yaptığını belirten Ali Ergün, "Oğlum daha çok tamirat, pil ve kayış değişimleri yapıyor. Ben de kendisine yardım ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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