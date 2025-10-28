Haberler

İş İnsanı İsmet Acar, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na 12 Daire Bağışladı

Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na 12 daire bağışlayan iş insanı İsmet Acar, "Görevimi yapmış olmanın mutluğun ve huzurunu duyuyorum. Bu konularda hepimizin duyarlı olması lazım.Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ekonomik imkanı olan vatandaşların bu konuda duyarlı olması çok çok önemlidir diye düşünüyorum" dedi.

İş insanı İsmet Acar, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na 12 dairesini bağışladı. Bağış onuruna Selimiye Kışlasında düzenlenen törene 1'inci Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı (TSKDV) Müdürü Oktay Ağbuga, iş insanı İsmet Acar katıldı. 1'inci Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay ile yaptığı görüşmeden sonra İsmet Acar'a plaket ve Türk Bayraklı rozet takdim edildi.

'EKONOMİK İMKANI OLAN VATANDAŞLARIN BU KONUDA DUYARLI OLMASI ÇOK ÇOK ÖNEMLİDİR'

İsmet Acar, "Görevimi yapmış olmanın mutluğun ve huzurun duyuyorum. Bu konularda hepimizin duyarlı olması lazım. O anlayışla ben yaşam kesitim de hep inançla bu görevleri yerine getirdim. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ekonomik imkanı olan vatandaşların bu konuda duyarlı olması çok çok önemlidir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'İSMET ACAR BEY'İN YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ ŞU ANA KADAR HAYATTAYKEN YAPILMIŞ EN BÜYÜK BAĞIŞ'

TSK Dayanışma Vakfı Müdürü Oktay Ağbuga, "Gerçekten şu anda İsmet Acar Bey'in yapmış olduğu bağış şu ana kadar hayattayken yapılmış en büyük bağış. Atatürk sevgisiyle donanmış olan 'vatan mevzubahis ise gerisi teferruattır' diyen ve bunu da bir hayatının bir düsturu olarak kabul edip bütün hayatını buna ve bu şekilde kendisini tanımış olmaktan biz büyük gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı olarak da teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz kendisine ve bundan sonraki olan diğer kişilerin de bu vatan sevgisini aynı şekilde hayatta olan ve işte vefat ettikten sonra şehit olduktan sonra gazi, mualli olduktan sonra ailelerine destek olmak üzere İsmet Bey'i örnek almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

