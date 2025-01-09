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İş insanı Fikret Öztürk'ün evinden 1 milyon dolarlık hırsızlık

İş insanı Fikret Öztürk'ün evinden 1 milyon dolarlık hırsızlık
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Üsküdar'daki evinden 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası çalınan iş insanı Fikret Öztürk'ün olayına ilişkin yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlar, güvenlik önlemlerini aşarak eve girdi.

İş insanı Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki evinden, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 28 Aralık 2024'te bir akaryakıt firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Fikret Öztürk'ün Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Caddesi'ndeki evinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Zanlıların yüksek güvenlikli, korumalı sitenin etrafını saran dikenli telleri keserek evin balkon kapısından içeri girdiklerini belirleyen ekipler, evde bulunan küçük çelik kasadaki tabanca, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin avroyu alan şüphelilerin kaçtığını tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobille olay yerine gelen ve aynı araçla kaçan 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 25 suç kaydı bulunan şüpheli M.B. ile ziynet eşyalarını ondan satın aldığı iddia edilen N.D'yi yakaladı. Ziynet eşyalarının bir kısmı da ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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