Haberler

'Zimem Defteri' geleneğiyle memleketinde fırın ve bakkallardaki 3 milyon TL'lik borcu kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı'nın 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatarak Bingöl'deki 100'ün üzerindeki bakkal ve fırındaki dar gelirli ailelerin yaklaşık 3 milyon TL'lik borçlarını kapattı. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 14 bin alışveriş kartı dağıttı.

ANKARA'da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatarak, memleketi Bingöl'deki 100'ün üzerindeki bakkal ve fırınlardaki dar gelirli ailelerin yaklaşık 3 milyon TL'lik borçlarını kapattı.

Ankara'da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki 'Zimem Defteri' geleneğini yaşattı. Ateş, memleketi Bingöl'ün merkez ve Genç ilçelerinde tespit ettiği 100'ün üzerindeki bakkal ve fırındaki dar gelirli ailelerin borçlarını ödedi. Asistanları aracılığıyla iş yerleriyle görüşen Ateş, ayrıca muhtarlara da ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları için çeşitli miktarlarda 14 bin alışveriş kartı teslim etti.

'YURTLAR DA DESTEKLENDİ'

Asistanlarından Ümit Emektar, "Her sene olduğu gibi bu sene de Bingöl'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek marketlerdeki, gerek fırınlardaki borçları kapatırken, bir yandan da alışveriş kartlarıyla destek sağlıyoruz. Osmanlı'dan kalan bu güzel yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla buradayız. Bu yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarında dar gelirli ailelerin bakkal borcunu kapattık. Kentteki Kur'an kursları ve öğrenci yurtlarını da imkanlar dahilinde destekliyoruz. Elimizden geldiğince bu kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Allah yapılan hayırları kabul etsin" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet SAYILIR-Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber

Korkulan oldu!
İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü

Evini tahliye etmeyen kiracısını öldürdü
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor