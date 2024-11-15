İrlanda'da İsrail Tahvillerine Karşı Protesto Düzenlendi

İrlanda'da İsrail tahvillerinin satışına karşı çıkan vatandaşlar, "soykırımı finanse etmeyi durdurun" çağrısıyla protesto düzenledi.

İrlanda Filistin Dayanışma Derneği (IPSC) tarafından başkent Dublin'deki İrlanda Merkez Bankası binası önünde düzenlenen protestoda, katılımcılar İsrail tahvillerinin İrlanda'da satışına karşı bir araya geldi.

"Soykırımı finanse etmeyi durdurun" sloganıyla yapılan protestoda, İrlanda Merkez Bankasının İsrail tahvillerini onaylamasının etik olmadığı vurgulandı ve Avrupa genelinde bu tahvillerin satışının durdurulması talep edildi.

Protestoya Bağımsız Senatör Alice Mary Higgins, Milletvekili Richard Boyd Barrett ve İrlanda Merkez Bankası Eski Yönetim Kurulu Üyesi Des Geraghty katılarak konuşma yaptı. Konuşmalarda, İsrail tahvillerinin İrlanda'da satılmasının yarattığı etik sorunlara dikkat çekildi, İrlanda hükümeti ve Merkez Bankasının Gazze'deki insani krize karşı harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Higgins, AA muhabirine, İrlanda Merkez Bankasının İsrail'e desteğine işaret ederek, "Bu durum uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Senatör Higgins, daha önceden İngiltere aracılığıyla satılan tahvillerin 2021'de gerçekleşen Brexit sonrası İrlanda'nın tahvillerin satışının devraldığını söyledi.

Higgins, "Para ve silahları finanse eden para akışının yardımcısı ve ortağı olmamamız gerektiği son derece açıktır. Sadece silah ve para akışı değil, Gazze'de hayatları korkunç bir şekilde hedef alan eylemlerden kar elde etmek de suç ortaklığı yapmamalıyız." şeklinde konuştu.

Senatör Higgins, Merkez Bankasının, Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri nedeniyle ellerinin bağlı olduğunu ve satıcının tahvil izahnamesinde İsrail'in anlaşılırlık, eksiksizlik ve tutarlılık standartlarını karşıladığı sürece tahvilleri satmak zorunda olduklarını söylediklerini kaydetti.

Higgins, şöyle devam etti:

"İrlanda Merkez Bankası, bu tahvillerin satışından sorumlu olan yetkili bir makam olarak bir sorumluluğa ve güce sahiptir. Bu tahvillerin satışının incelenmesini, askıya alınmasını, bu tahvillerin satışının ve reklamının sona erdirilmesini istediklerini söyleyebilirler. Ayrıca AB düzenlemelerinin yatırımcıları uluslararası hukuku ihlal etme ve suç ortaklığı riskleri de dahil olmak üzere risklerden korumak için olduğu çok açıktır. Zira İrlanda devleti de menkul kıymetlerin satışını sınırlamak için kendi düzenlemelerini ekleyebilir."