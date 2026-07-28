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İrlanda Başbakanı: AB bütçesinde yıl sonuna kadar anlaşma mümkün

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İrlanda Başbakanı Micheal Martin, AB'nin çok yıllı mali çerçevesi için yıl sonuna kadar anlaşma sağlanabileceğini belirtti. Martin, ekonomik rekabet gücü ve Ukrayna'ya desteğin öncelikli olduğunu vurguladı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Avrupa Birliği'nin (AB) bir sonraki uzun vadeli bütçesi konusunda yıl sonuna kadar anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Martin, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

İrlandalı Başbakan Martin, Merz ile görüşmesinde AB'nin gelecek dönemdeki ortak gündeminde yer alan önemli konuları ele alacaklarını ifade etti.

AB'nin bir sonraki uzun vadeli bütçesi olan çok yıllı mali çerçeve konusunda mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varılmasının önemine işaret eden Martin, "Avrupa'nın, gelecekteki ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılayan, aynı zamanda mevcut ekonomik durumumuzu da yansıtan bütçeye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda'nın, AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında tüm üye ülkelerin önceliklerini dikkatle dinleyeceğini vurgulayan Martin, ekim ayında ülkelerin pozisyonlarını birbirine yaklaştırmaya yardımcı olacak yeni teklif sunmayı umduklarını aktardı.

Martin, Merz ile Almanya için önemli olan konuları ve uzlaşma alanlarını görüşeceğini belirterek, "Hepimizin bu göreve doğru bir ruhla yaklaşması halinde, yıl sonuna kadar anlaşmanın mümkün olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

İrlanda'nın dönem başkanlığı önceliklerinden birinin, Avrupa'nın ekonomik rekabet gücünü artırmak olduğunu söyleyen Martin, AB kurumlarının "Tek Avrupa, Tek Pazar Yol Haritası"nı kabul ettiğini hatırlattı.

Martin, söz konusu yol haritasının düzenlemelerin sadeleştirilmesi, tek pazarın derinleştirilmesi, ticari bağlantıların genişletilmesi, enerji maliyetlerinin ele alınması ve Avrupa'nın dijital ve iklim dönüşümlerinden yararlanabilecek şekilde konumlandırılması yönünde adımlar içerdiğini kaydetti.

Ukrayna'ya "sarsılmaz" destek

AB'nin genişleme sürecine de değinen Martin, İrlanda'nın Birlik'e katılmak isteyen ülkelerin gerekli reformlar doğrultusunda mümkün olduğunca hızlı ilerleyebilmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Martin, Merz'in söz konusu ülkelerin AB sürecinde ilerlemesini istediğini açıkça ifade ettiğini belirterek bu isteği güçlü şekilde paylaştığını dile getirdi.

Görüşmede, Ukrayna'daki durum dahil uluslararası meselelerin de ele alınacağını belirten Martin, geçen hafta Ukrayna'yı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Martin, Ukraynalıların Rusya'nın "acımasız ve yasa dışı savaşında" her gün katlandıkları zorlukların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak Ukrayna'ya desteğin sarsılmaz olduğunu ve adil, kalıcı barışa ulaşmasına yardım etme taahhüdünün sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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