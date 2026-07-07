AB Dönem Başkanı İrlanda'nın Başbakanı Martin, rekabet gücü ve güvenliğe odaklanacaklarını söyledi

İrlanda'nın Başbakanı Micheal Martin, Avrupa Birliğinin (AB) küresel rekabette geri kalmaması için ekonomik rekabet gücünü artırması, güvenlik ve savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, ülkesinin AB Konseyi Dönem Başkanlığı boyunca bu alanlara öncelik vereceğini söyledi.

Martin, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda ülkesinin 1 Temmuz'da devraldığı Dönem Başkanlığının önceliklerini anlattı.

İrlanda'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresince rekabetçilik, değerler ve güvenlik başlıklarına odaklanacağını belirten Martin, Avrupa'nın ekonomik rekabet gücünü ve üretkenliğini artırmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Martin, AB'nin tek pazarını güçlendirmesi, şirketlerin birlik genelinde daha kolay kurulup büyümesini sağlaması ve Tasarruf ve Yatırım Birliği konusunda ilerleme kaydetmesi gerektiğini dile getirdi.

Ticaretin Avrupa'nın ortak geleceği ve refahı için temel önemde olduğunu vurgulayan Martin, İrlanda dönem başkanlığında ABD, İngiltere, Hindistan, Avustralya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ortaklarla ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Martin, Gazze'deki insani durumun vahim olduğunu, Batı Şeria'daki durumun da kötüleştiğine dikkati çekerek, "Avrupa'nın, İsrail'in ağır eylemleri karşısında baskı kurmak için yeterince şey yapmamış olması birçok kişide derin ve haklı bir üzüntü ve öfkeye neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya desteğin süreceğini kaydeden Martin, Rusya'ya yönelik baskının artırılması ve daha güçlü yaptırımlar üzerinde uzlaşı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Martin, Avrupa'nın kendi güvenliğine yatırım yapması ve savunma kabiliyetlerini hızla geliştirmesi gerektiğine işaret ederek, yeni "Avrupa Güvenlik Stratejisi" çalışmalarını ilerleteceklerini bildirdi.

AB'nin gelecek çok yıllı bütçesine de değinen Martin, Birliğin hedefleriyle uyumlu bir bütçeye ihtiyaç duyduğunu ve yıl sonuna kadar Konseyde uzlaşı sağlanabileceğine inandığını söyledi.

İrlanda'nın dönem başkanlığı kapsamında ülke genelinde 270'ten fazla etkinliğe ev sahipliği yapacağını aktaran Martin, kasımda Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı ile gayri resmi AB Konseyi toplantısının Dublin'de düzenleneceğini kaydetti.