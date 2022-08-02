İranlı Suikast Timinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İstanbul'da İsrailli diplomat ve turistlere yönelik silahlı saldırı düzenlemek için plan yapan, ancak harekete geçemeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İstihbarat Şube ekiplerinin operasyonuyla yakalanan İranlı suikastçılarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yaz başında İstanbul'da tatilde bulunan İsrail vatandaşlarına yönelik uyarıda bulunmuş, vatandaşların can güvenliği için İstanbul'u terk etmelerini istemişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terör birimleri koordinasyonuyla teknik ve fiziki takiplerin ardından düzenlenen operasyonla tamamı İranlılardan oluşan 10 kişilik suikast timi yakalanmıştı. "Siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyet kaynakları suikast timiyle ilgili yeni bilgi ve görüntüleri bugün basınla paylaştı. Buna göre, 10 Haziran'dan itibaren suikast timinin üyeleri Türkiye'ye gelmeye başladı. Suikast timinin başı K.M., suikast için İran Deniz Kuvvetleri'nde bir dönem asker olarak görev yapan J.G.'yi İran'dan özel olarak getirtti.

OTELDE YAKALANDI

Suikast için silah temin eden M.N. Beyoğlu'nda bir otelde 2 silah ve susturucu ile birlikte yakalandı. M.N. ile silah alışverişinde bulunduğu tespit edilen J.G.'nin yakalanması için Emniyet İstihbaratı harekete geçti. Yapılan araştırmada, M.N. silahları tetikçi J.G.'ye verdi. Ancak J.G. söz konusu silahları M.N.'nin saklamasını istedi. J.G. aynı gün İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerince Fatih ilçesinde konakladığı otelde yakalandı.

MOTOSİKLETLE KEŞİF YAPTILAR

Emniyetten alınan bilgilere göre, takip çalışması yapmak üzere suikast timi gizlilik içerisinde bir motosiklet aldı.

SAHTE BELGE İLE OTEL REZERVASYONU

Yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvuran suikast timi üyeleri, sahte belge kullanarak otel rezervasyonu yaptırıyordu. Operasyon sonucunda İtalya ve Tacikistan ibaresi taşıyan (3) adet sahte pasaport ele geçirildi. Beyoğlu'ndan Esenyurt'a, Beylikdüzü'ne kadar birçok adreste İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerince çalışmalar yürütüldü. Çete üyeleri daha sonra 3 silah, bunlara ait susturucular ve çok sayıda fişek ile birlikte yakalandı.

TETİKÇİYE ATIŞ TALİMİ

Suikast timince kullanılması öngörülen silah ve ekipmanlarla tetikçiye muhtelif yerlerde atış talimi yaptırıldı. Otel odasında son deneme yapıldı. Tetikçi J.G. İsraillilerin kaldığı Beyoğlu'ndaki otelin üst katındaki odasında susturucuyu takarak yatağa iki el ateş etti. Bu görüntüler de video kaydına alınarak diğer tim üyeleriyle paylaşıldı.

YÜZLERCE KEŞİF VİDEOSU

Suikast emrini veren ve gelen talimatlar doğrultusunda timi yönlendiren K.M., 14 Temmuz'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı. K.M., tetikçi J.G., M.N. ile otelde keşif çalışmalarına katılan I.S. ve diğer 5 şüphelinin cep telefonlarında İsraillilere ait yüzlerce keşif videosu ve fotoğraf bulundu.