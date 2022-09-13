İran, Yaptırımlar Altında Petrol Satmak İçin Venezuela ve Uruguay'da Rafineriler İnşa Edecek

TAHRAN, 13 Eylül (Xinhua) -- İran Meclisi Planlama ve Bütçe Komitesi Üyesi Muhammed Rıza Mir-Tacettin, Salı günü yaptığı açıklamada İran'ın yaptırımlar altında petrol ve petrol ürünleri ihraç etme planları kapsamında Venezuela ve Uruguay'da denizaşırı petrol rafinerileri inşa etmeyi planladığını söyledi. Yarı resmi Tasnim haber ajansının haberine göre Mir-Tacettin, rafinerilere hammadde transferi ile rafinerilerde hisse sahibi olmayı ve iki Güney Amerika ülkesine tekno-mühendislik hizmetleri ihraç etmeyi içeren bu hamleyi çok gerekli ve önemli olarak nitelendirdi. Denizaşırı rafinerilerin İran'ın ABD yaptırımları altında petrol satmak ve teknoloji transferi yapmak için yeni pazarlara erişim kazanmasına, ekonomik kapasitesi ile yeteneklerini geliştirmesine ve gayrisafi yurtiçi hasılayı artırmasına yardım edebileceğini kaydeden İranlı siyasetçi, "Bu rafineriler İran'ın bölgede ve dünyadaki enerji ihracatındaki payını da artıracak" dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Mayıs 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, İran ile dünya güçleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Washington'ın ana olarak İran'ın petrol sektörünü hedef alan Tahran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymuştu.