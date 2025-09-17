İran ve ABD Arasında Dolaylı Mesajlaşma Devam Ediyor

Haberler

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Tahran ile Washington arasında dolaylı mesaj alışverişinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, enerji krizi ve güneş enerjisi santrali projeleri hakkında bilgi verdi.

Sözcü Muhacirani, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı.

Muhacirani, ABD ile müzakere sürecinin yeniden başlama ihtimaline dair soruya, "ABD ile halihazırda süren dolaylı mesaj alışverişi devam ediyor." dedi.

İran'daki enerji krizinden kaynaklı bazı bölgelerdeki elektrik kesintilerinin giderilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Muhacirani, "Bugünkü toplantıda enerji tüketimine ilişkin bir rapor sunuldu ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde optimum enerji yönetimi için bir çalışma grubu oluşturuldu. Ayrıca, 22 Eylül'e kadar 2 bin 200 megavatlık güneş enerjisi santralinin devreye alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
