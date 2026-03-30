Haberler

İran'ın Kuveyt'te elektrik santrali ve su arıtma tesisine saldırısında Hindistanlı bir işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran tarafından yapılan saldırıda bir elektrik santrali ve su arıtma tesisine yönelik hasar oluştuğunu ve bir çalışanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın ardından acil durum ekipleri çalışmalara başladı.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırısında bir elektrik santrali ve su arıtma tesisindeki hizmet binasının hasar gördüğünü, 1 çalışanın da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu hizmet binasının dün akşam Kuveyt'e yönelik İran saldırısında hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Hindistan vatandaşı bir çalışanın yaşamını yitirdiği, binada da ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Teknik ekipler ve acil durum birimlerinin olayın ardından derhal çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, acil durum planları çerçevesinde hadisenin etkilerinin giderilmesi ve işletme verimliliğinin sürdürülmesi için ilgili güvenlik birimleriyle eş güdüm halinde hareket edildiği ifade edildi.

Açıklamada, söylentilere itibar edilmemesi ve bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulunularak, elektrik ve su sisteminin güvenliği ve istikrarının en yüksek öncelik olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

