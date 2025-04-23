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İran, Petrol ve Gaz Sektörüne 10 Maddelik Teşvik Paketi Açıkladı

İran, Petrol ve Gaz Sektörüne 10 Maddelik Teşvik Paketi Açıkladı
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İran, petrol ve gaz sektörlerine yönelik yatırımları artırmak için 10 maddelik bir teşvik paketi sundu. Teşvikle birlikte petrol ve gaz üretim sözleşmelerinin cazibesinin artırılması hedefleniyor.

TAHRAN, 23 Nisan (Xinhua) -- İran, petrol ve gaz sektörlerine yönelik yatırımları artırmak amacıyla 10 maddelik teşvik paketi açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, teşvik paketi salı günü İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın katılımıyla Tahran'da düzenlenen "İran'ın Petrol ve Gaz Üretim Sektöründe Stratejik Dönüşüm" başlıklı etkinlikte açıklandı.

Teşvik paketiyle İran'ın petrol ve gaz üretim sözleşmelerinin cazibesinin ve rekabet gücünün artırılması, ham petrol üretiminin günlük 4,8 milyon varile ve gaz üretiminin 1,34 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Etkinlikte Ulusal İran Petrol Şirketi'nin yatırımcılara 200'den fazla yatırım fırsatı sunduğu belirtildi.

Paknejad yaptığı konuşmada, yerli ve yabancı yatırımcılarla işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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