İran: Tahran ve Elburz'da vurulan petrol depolarındaki stok önceden en az seviyeye indirilmişti

Güncelleme:
İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD-İsrail saldırıları sonucu Tahran ve Elburz eyaletlerindeki petrol depolarındaki stokların en aza indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurdu.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD- İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, şirket tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Tahran ve Elburz eyaletlerindeki bazı petrol depoları füze saldırısına uğramıştır. Daha önce ürün stoklarının en aza indirilmesi amacıyla gerekli önlemler alınmıştı. İki eyalette de yakıt tedariki diğer kaynaklardan kesintisiz sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca itfaiye ekiplerinin depolardaki yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
