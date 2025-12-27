Haberler

İran İçişleri Bakanı, ülke nüfusunun 75 yılda 40 milyonun altına ineceğini söyledi

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, nüfusun azalma trendinin devam etmesi halinde ülkenin 75 yıl içinde 40 milyonun altına düşeceğini ve bunun ciddi sorunlara yol açacağını açıkladı. Nüfus sorununa ekonomik ve kültürel faktörlerin de etki ettiğini belirtti.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, İran nüfusunun 75 yıl içerisinde 40 milyonun altına ineceğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Mumini, nüfusun giderek azaldığını ifade ederek bunun gelecek yıllarda en büyük sorunlardan biri olacağını söyledi.

Mumini, "Mevcut durum devam ederse İran nüfusu 75 yıl içinde 40 milyonun altına inecek. Bu durum ülkenin ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmasına neden olacak." dedi.

Nüfus sorununun çözülmesi amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Kurumunun üniversiteler ile işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Mumini, konuyla ilgi doğru analizlerin gerçekleştirilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi.

Mumini, ekonominin çocuk sahibi olma konusu üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Mesele yalnızca bunlarla sınırlı değil. Kültürel meseleler ve yaşam tarzı da çocuk sahibi olma konusunda belirleyici unsurlar. Daha az çocuk yapma isteği bazı ailelerde yaşam tarzına dönüştü. Nüfus politikaları ekonomik ve kültürel meseleleri kapsayacak şekilde düzenlenmeli."

İran'ın nüfus politikası

İran 1990-2010 yılları arasında kontrollü nüfus artışı politikası uygulayarak, nüfus artış hızını düşürme eğilimi içerisindeydi.

Ancak 2012 yılında İran lideri Ali Hamaney'in talimatıyla bu politikadan vazgeçildi ve nüfusu 150 ila 200 milyona çıkarmak için çalışmalar başlatıldı.

Bu bağlamda, nüfus planlaması için ayrılan fonlar geri çekildi ve bu fonlar daha kalabalık aileleri teşvik için kullanılmaya başlandı.

"Worldometer" internet sitesinin Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak yaptığı çalışmaya göre, İran'ın mevcut nüfusu 92 milyon 400 binden fazla.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
