İran'da Bender Abbas Limanı Hedef Alındı

ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'da Hürmüz Boğazı'nda yer alan sahil kenti Bender Abbas'ta bir limanın hedef alındığı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi konuya ilişkin bilgi verdi.

Nefisi, "ABD ve İsrail güçleri, yolcu ve ticari amaçla kullanılan Bender Abbas kentindeki Şehit Hakkani Limanı'nı hedef aldı." dedi.

Arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini dile getiren İranlı yetkili, limandaki can kaybı ve hasara ilişkin açıklama yapmadı.