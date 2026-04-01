Haberler

İran'da Bender Abbas Limanı Hedef Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail saldırıları altındaki İran'da Hürmüz Boğazı'nda yer alan sahil kenti Bender Abbas'ta bir limanın hedef alındığı bildirildi.

ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'da Hürmüz Boğazı'nda yer alan sahil kenti Bender Abbas'ta bir limanın hedef alındığı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi konuya ilişkin bilgi verdi.

Nefisi, "ABD ve İsrail güçleri, yolcu ve ticari amaçla kullanılan Bender Abbas kentindeki Şehit Hakkani Limanı'nı hedef aldı." dedi.

Arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini dile getiren İranlı yetkili, limandaki can kaybı ve hasara ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Altın değerindeki künara kameralı önlem

Tek bir tanesi dahi altın değerinde! Ağaçlardaki kameralarla korunuyor
Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı

Tanıdınız mı? Üzüntüden dakikalarca ağladı
ABD siyasetinde skandal: Eski bakan Noem ve eşi hakkındaki iddialar Beyaz Saray koridorlarını sarstı

Yasak aşkı bakanı koltuğundan etti, kocasının da görüntüleri çıktı
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Taraftarı sevinçten havalara uçuracak gelişme
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti

Tarihi zaferden sonra kendinden geçti