İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Askeri saldırı ihtimalini düşük görmüyoruz"

Kalibaf, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın savaştaki "kesin zaferinin" ülkeyi uluslararası arenada etkili bir oyuncuya dönüştüreceğini öne süren Kalibaf, ABD ve İsrail'in ekonomik baskı ile İran'a teslim almaya çalıştığını savunarak, "Askeri saldırıları, özellikle de terörist saldırı ihtimalini düşük görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Süreçte "yeni döneme girildiğini" ve bu bağlamda icra makamında bulunan yöneticilerin rollerinin daha önemli hale geldiğini vurgulayan Kalibaf, ülkede artan hayat pahalılığını yakından takip ettiklerini ancak halkın da tasarruf tedbirleri ile düşmana ders vermesi gerektiğini savundu.

Hem İran içinde hem de İran dışında bulunanlar birlik ruhu içerisinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Kalibaf, savaşın ortaya çıkardığı sorunların çözümü için fikir sahiplerinin önerilerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.