İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, beraberindeki heyetle Katar'a gitti

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Katar'a gitti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf beraberindeki heyetle Katar'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Kalibaf'ın heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de bulunduğu belirtildi.

Haberde, ziyaretin, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına ilişkin Pakistan arabuluculuğunda çeşitli temaslarda bulunmak üzere ortaya konan diplomatik girişimlerin devamı olduğu ifade edildi.

Kalibaf başkanlığındaki heyetin, ABD ile süren müzakerelere ilişkin çeşitli konuları görüşmek üzere Katarlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti'nin de İran'ın dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını görüşmek amacıyla Katar'a gittiği belirtildi.