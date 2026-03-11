Haberler

İran'dan, banka saldırılarına karşılık vereceğiz açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bank Sepah'ın şubesine düzenlenen İsrail-ABD saldırısına ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve silahlı kuvvetlerin milli altyapıya yönelik saldırıların intikamını alacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Bank Sepah'ın şubelerinden birinin çarşamba günü sabaha karşı İsrail-ABD tarafından hedef alınmasına" ilişkin, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail-ABD tarafından hedef alınan İran bankasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ülkemizin en eski bankalarından (Bank Sepah) birinin şubesi, çalışanlarla dolu olduğu sırada bombalandı." diyen Erakçi, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak." ifadesini kullandı."

İran'ın Sepah Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bank Sepah'ın binalarından biri, çarşamba günü sabaha karşı İsrail-ABD füze saldırısının hedefi oldu." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, saldırının ardından teknik ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
