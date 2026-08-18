İran'ın Irak'tan 12 milyar dolar alacağı var

İran- Irak Ortak Ticaret Odası Başkanı Yahya Al-i İshak, İran'ın Irak'tan yaklaşık 12 milyar dolarlık alacağının tahsili için görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Al-i İshak, İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin Irak'a gerçekleştirdiği son ziyaret ve bu kapsamda Iraklı ekonomi ve bankacılık yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin ana gündemlerinden birinin İran'ın Irak'taki döviz kaynakları ve alacaklarının durumunun netleştirilmesi ile bu kaynakların İranlı ekonomik aktörlerin kullanımına açılması olduğunu belirten Al-i İshak, "İran'ın Irak'tan yaklaşık 12 milyar dolar alacağı bulunuyor." dedi.

Söz konusu rakamın iki ülke arasındaki ticaret akışı ve farklı dönemlerde gerçekleştirilen ödemelere bağlı olarak değişebildiğini ifade eden Al-i İshak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin enerji, petrol ve doğal gaz ticareti hariç tutulduğunda bu yıl yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü belirtti.

Al-i İshak, mevcut kapasite ve potansiyel dikkate alındığında İran ile Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara kadar çıkarılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA