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İran İçişleri Bakanı, Pakistan'da Başbakan Şerif'le görüştü

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İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmelerde ekonomik, ticari ve yatırım işbirliği ile bölgesel barış ele alındı.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslamabad'da iki gün sürecek resmi temaslarına başlayan Mumini, ilk olarak mevkidaşı Muhsin Nakvi'yle bir araya geldi.

İki bakan görüşmede, ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki işbirliğini geliştirmenin yanı sıra bölgesel barışın sağlanmasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Nakvi'yle görüşmesinin ardından Mumini, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile bir araya geldi ve daha sonra Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

İran heyetinde Sistan-Beluçistan eyaletinden üst düzey yetkililerin yanı sıra dışişleri, petrol, sanayi maden ve ticaret, ekonomi ve maliye bakanlıkları ile gümrük idaresi temsilcileri de bulunuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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