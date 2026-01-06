Haberler

İran'da gösterilerin ardından kişi başı 7 dolarlık gıda yardımı kararı alındı

Güncelleme:
İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Ahmed Meydari, ülkesinde ekonomik gerekçelerle süren gösterilere yanıt olarak, dört ay süreyle kişi başı aylık 10 milyon riyal (yaklaşık 7 dolar) yardım yapılacağını açıkladı. Yardımlar, belirli gıda kartlarına yansıtılacak ve bu süreçte fiyat artışlarına karşı önlemler alınacak.

Meydari, katıldığı bir televizyon programında halkın temel geçim maddelerine ulaşmasını kolaylaştıracak adımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Halkın alım gücünü korumak için çeşitli önlemler aldıklarını belirten Meydari, ülkesinde dört ay süreyle kişi başı aylık 10 milyon riyal (yaklaşık 7 dolar) yardım yapılacağını ve ödemelerin yardım için dağıtılan gıda kartlarına yansıtılacağını dile getirdi.

Meydari, ilk olarak 70 milyon kişinin hesabına ilk taksit olan 10 milyon riyal yatırdıklarını ve halkın bu sayede belirlenen 260 bin mağazadan alışveriş yapabileceğini söyledi.

Yardımların aylık ve düzenli olarak hesaplara yatırılacağını belirten Meydari, temel gıda fiyatlarında artış söz konusu olması halinde yardım tutarının da buna paralel olarak artırılacağını vurguladı.

Daha önceki yıllarda yardımların nakit olarak yapıldığını hatırlatan Meydari, bundan sonraki süreçte yapılacak yardımların aşırı fiyat artışını önlemek için sadece gıda alışverişi yapılması amacıyla doğrudan hesaplara aktarılacağını dile getirdi.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
