İran'da döviz taahhüdünü yerine getirmeyen şirketlere uyarı

İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, ülkede, geri ödemek koşuluyla düşük kurdan tahsis edilen döviz desteğiyle ithalat yapan, ancak taahhüdünü yerine getirmeyen devlet ve yarı devlet şirketlerine uyarıda bulundu.

İran Devlet Televizyonu'na göre, Medenizade, İran Emniyet Teşkilatı'na gönderdiği yazıda, Gıda Güvenliğinin Sağlanması ve Halkın Geçiminin İyileştirilmesi Yönetmeliği'nin 5. maddesi uyarınca döviz taahhüdünü yerine getirmeyen ithalatçı devlet ve yarı devlet şirketlerinin isimlerinin Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarına bildirilmesini istedi.

Medenizade ayrıca, şirketlerin taahhüdünü yerine getirmemesi halinde sorumlular hakkında işlem başlatılacağı ve şirket yöneticilerinin görevden alınacağı uyarısında bulundu.

İran'da hükümet, doların Nisan 2018'den sonra yükselmesi üzerine, döviz kurunu bazı ithalatçı firmalar için de sabitlemişti. İthalatçılara, devletin belirlediği dolar kuru üzerinden döviz tahsisi yapılarak, ithalat yapma imkanı tanınıyordu.

Bazı şirketlerin düşük kur üzerinden ithal ettikleri ürünleri serbest kur üzerinden piyasaya sürdüğü haberleri ise uzun süredir İran kamuoyunda tartışılıyordu.

Ülkede ayrıca ihracat yapan şirketlere de sattıkları ürünün parasını NİMA adı verilen mali sisteme geri yatırmaları koşuluyla dövizi serbest piyasa fiyatının altında satma kararı alınmıştı.

İran Merkez Bankasına bağlı çalışan NİMA sistemi, İranlı ihracatçıların gelirlerini yatırıp, kendi ithalatları için kullanabilmeleri veya başka firmaların ithalatları için satabilmelerine olanak sağlıyor. Yerel firmalar NİMA sistemi üzerinde genelde hammadde, makine, ekipman ve mal ithal ediyor.

İran'da 1 ABD doları serbest piyasada şu anda 145 bin tümen seviyesinde işlem görüyor.