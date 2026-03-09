Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Sivil Amerikalılara Zarar Vermek İstemiyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın Amerikan halkına zarar vermek istemediğini ve benzin fiyatları ile konut kredilerindeki yüksekliğin sorumlusunun İsrail ve ABD olduğunu belirtti.

(ANKARA ) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran'ın sivil Amerikalılara zarar vermek istemediğini" belirtti.

Abbas Arakçi, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'ın maaliyetli savaşlara katılımın sona ermesini büyük ölçüde destekleyen ve bu yönde oy kullanan Amerikan halkını hedef almadığını" ifade etti.

Arakçi, paylaşımında, "İran, pahalı dış savaşlara katılımın sona ermesini büyük çoğunlukla destekleyen ve bunun için oy veren sıradan Amerikalılara zarar vermek istemiyor" ifadesini kullandı.

Arakçi ayrıca, ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesi, konut kredilerinin pahalanması ve 401(k) emeklilik hesaplarının değer kaybetmesinin sorumluluğunun İsrail ve Washington'daki müttefiklerine ait olduğunu savundu ve söz konusu gelişmelerden "İsrail ve Washington'daki onun kuklalarının" sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: ANKA
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu

Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Bu kez İran'dan değil! İsrail'de iki kente birden füze yağdı
Eşini ve 2 kızını tabancayla öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ailesini katleden polis memurunun cezası belli oldu