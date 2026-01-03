İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD'nin müdahalelerine karşı kararlıyız

TAHRAN, 3 Ocak (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın "barışçıl protestocuları öldürmesi" halinde harekete geçecekleri şeklindeki uyarısının ardından içişlerine yönelik her türlü müdahaleye "kararlılıkla karşı koyacaklarını" söyledi.

Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın barışçıl protestocuları vurması halinde ABD'nin protestocuların "yardımına koşacağını" söylemesi üzerine Erakçi cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın egemenliğinin ihlal edilmesi durumunda İran Silahlı Kuvvetleri'nin "hazırda beklediğini ve tam olarak nereyi hedef alacağını bildiğini" belirtti.

Ulusal para birimi riyalin keskin değer kaybı nedeniyle İran'ın birçok şehrinde pazar günü patlak veren protesto gösterileri devam ediyor.

Erakçi, döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenen İranlıların barışçıl gösteri yapma hakkına sahip olduğunu, ancak polis karakoluna saldırılar ve polislere molotofkokteyli atılması gibi münferit şiddet olayları yaşandığını belirtti. Erakçi, kamu malına yönelik suç niteliğindeki saldırıların hoş karşılanmayacağını da sözlerine ekledi.

İran medyası perşembe günü, son 24 saat içinde İran'ın iki eyaletinde düzenlenen gösterilerde çıkan çatışmalarda en az üç kişinin öldüğünü ve 13 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

İran riyali, ABD'nin 2018'de İran'ın nükleer programı konusunda 2015'te yapılan anlaşmadan çekilip yaptırımları yeniden uygulamaya koymasından bu yana keskin bir şekilde değer kaybetti. ABD doları an itibarıyla açık piyasada 1,35 milyon riyal üzerinde işlem görüyor.