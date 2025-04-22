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İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Anlaşma ABD'ye Trilyon Dolarlık Fırsatlar Sunuyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Anlaşma ABD'ye Trilyon Dolarlık Fırsatlar Sunuyor
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile yapılacak bir anlaşmanın ve yaptırımların kaldırılmasının Amerikan şirketleri için büyük ekonomik fırsatlar doğuracağını ifade etti. Erakçi, muhtemel savaşın ABD ekonomisine maliyetinin yüksek olacağını da vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile anlaşmanın ve yaptırımların ortadan kaldırılmasının Amerikan şirketleri için trilyon dolarlık ekonomik fırsatlar sunacağını ifade ederek, muhtemel bir savaşın ABD ekonomisine maliyetinin ağır olacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı ?Erakçi'nin, merkezi New Jersey'de bulunan Carnegie Vakfı'nda "Uluslararası Nükleer Politika" konusunda yapacağı konuşma iptal edildi.

Erakçi'nin konferans vereceğine dair haber üzerine İsrail lobisine bağlı grupların, konferansın iptal edilmesi için kampanya başlatmasının ardından programın iptal edildiğinin duyurulması dikkati çekti.

Hem İran tarafı hem de Carnegie Vakfı, birbirlerini önceden planlanmış programı değiştirmekle suçladı.

Erakçi, daha sonra sosyal medya hesabından konferansta yapacağı metni paylaştı.

Konuşma metninde, özellikle muhtemel bir anlaşmada ABD ile ekonomik ilişkilere vurgu yapan Erakçi, "İran hiçbir zaman ABD ile ekonomik ve bilimsel işbirliğini engellememiştir. Asıl engel, çoğu zaman belli nüfuzlu çevrelerin etkisi altında hareket eden önceki ABD yönetimleri olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Washington Post gazetesinin sayfalarında da açıkladığım gibi, Amerikan şirketleri İran'ın trilyon dolarlık fırsatından yararlanabilir." ifadelerini kullandı.

ABD ile nükleer alanda ticaret de yapabileceklerine dikkati çeken Erakçi, "İran'ın Buşehr nükleer santralinde şu anda sadece bir aktif reaktör bulunuyor. Uzun vadeli planımız en az 19 reaktör daha inşa etmek. Bu, potansiyel olarak onlarca milyar dolarlık sözleşmelerin mevcut olduğu anlamına geliyor. İran pazarı tek başına durgun Amerikan nükleer endüstrisini canlandırmaya yetecek büyüklüktedir." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı bakan, yaptırımların kaldırılması karşılığında ABD ile yeni bir nükleer anlaşmaya hazır olduklarını belirterek, muhtemel bir savaşın ABD ekonomisine maliyetinin ağır olacağını buna karşılık İran ile anlaşmanın ve yaptırımların ortadan kaldırılmasının Amerikan şirketleri için trilyon dolarlık ekonomik fırsatlar sunacağını vurguladı.

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Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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