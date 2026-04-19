İran: Temel ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik endişe bulunmuyor

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ülkede temel ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik herhangi bir endişe bulunmadığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Sadık, Limanlar ve Denizcilik Kurumu yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Sadık, toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede temel ihtiyaç maddelerinin temini konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, ülkenin güneyindeki limanlarda olası sorunlara karşı kuzey limanlarının kapasitesinin artırılması ve ürün girişinin hızlandırılması amacıyla sınır geçiş noktalarının düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Hükümetin temel ihtiyaç maddelerinin temini için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Sadık, savaş sürecinde halkın stok yapmama konusundaki duyarlılığının da kendileri için önemli olduğunu söyledi.