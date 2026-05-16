İran'da, İsrail ile işbirliği yaptığı iddia edilen 51 kişinin mal varlığına el konuldu

İran'ın Yezd eyaletinde İsrail ile işbirliği yaptığı iddia edilen 51 kişinin mal varlığına el konulduğu bildirildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde, İsrail ile işbirliği yaptığı tespit edilen 51 kişinin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Bu kişilerden 20'sinin İran'da, 31 kişinin ise yurt dışında bulunduğu aktarıldı.

Malvarlıklarına el konulan kişiler hakkında soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.