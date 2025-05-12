İran'da Akaryakıt Kaçakçılığına Büyük Darbe: 4 Binden Fazla Tank Ele Geçirildi
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, akaryakıt kaçakçılığında kullanılan 4 binden fazla yakıt tankı, yapay zeka teknolojisi sayesinde kısa sürede tespit edilerek ele geçirildi.
İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığında kullanılan 4 binden fazla yakıt tankı ele geçirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, konuya ilişkin bilgi verdi.
Kahramani, "Teknoloji ve yapay zeka kullanılarak son 48 saat içinde bölgede (Kolahi Limanı) 21 milyon 500 bin litre kapasiteli 4 binden fazla yakıt tankı tespit edilip ortaya çıkarılmıştır." dedi.
İranlı yetkili, bölgede kaçakçılıkla mücadelenin ciddiyetle yürütüleceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel