İran'da Akaryakıt Kaçakçılığı Şebekesi Çökertildi

İran Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani, uluslararası akaryakıt kaçakçılığı yapan Tufan adlı şebekenin çökertildiğini ve 35 örgütlü kaçakçılık şebekesinin tespit edildiğini açıkladı. 753 kişinin banka hesapları incelendi.

İran Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani, uluslararası faaliyet gösteren bir akaryakıt kaçakçılığı şebekesinin çökertildiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kahramani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kahramani, "Ülke içi ve dışında bağlantıları olan Tufan adlı akaryakıt kaçakçısı şebeke, 2 yıl süren takip sonucunda çökertildi. Bazı elemanları gözaltına alındı."dedi.

Söz konusu şebekenin çatısı altında 35 örgütlü kaçakçılık şebekesinin tespit edildiğini aktaran Kahramani, bugüne kadar 753 kişinin banka hesaplarının takip edildiğini ve bu kişilerin son birkaç yıldaki toplam mali hareketlerinin 167 trilyon tümeni (yaklaşık 1 milyar 490 milyon dolar) bulduğunu belirtti.

Şebeke tarafından yurt dışına kaçırılan yakıtın ana alıcısının Körfez bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası bir şirket olduğunu söyleyen Kahramani, bu işle bağlantılı olduğu belirlenen banka yöneticilerinin de gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
