Haberler

İsfahan Valisi: "ABD-İsrail saldırısında Mübarek bölgesindeki iki elektrik santrali zarar gördü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın İsfahan Valisi Mehdi Cemalinejad, ABD ve İsrail'in İran'ın İsfahan eyaletine yönelik saldırılarında Mübarek bölgesinde iki elektrik santralinin zarar gördüğünü ve 25 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Cemalinejad, İsfahan eyaletine yönelik saldırılar sonucu bölgede oluşan hasara ilişkin bilgi verdi.

Cemalinejad, "ABD-İsrail saldırısında Mübarek bölgesinde 914 ve 250 megavat kapasiteli iki elektrik santrali zarar gördü." ifadesini kullandı.

Saldırılarda Mübarek Çelik Şirketi'nin üretim tesisine ait bazı bölümlerin hasar gördüğünü aktaran Cemalinejad, İsfahan eyaletinde son saldırılarda ayrıca 25 işçinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
