İsfahan Valisi: "ABD-İsrail saldırısında Mübarek bölgesindeki iki elektrik santrali zarar gördü"

İran'ın İsfahan Valisi Mehdi Cemalinejad, ABD- İsrail'in, eyaletteki bazı sanayi tesisleri ile enerji altyapısına yönelik saldırılarında Mübarek bölgesindeki iki elektrik santralinin zarar gördüğünü söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Cemalinejad, İsfahan eyaletine yönelik saldırılar sonucu bölgede oluşan hasara ilişkin bilgi verdi.

Cemalinejad, "ABD-İsrail saldırısında Mübarek bölgesinde 914 ve 250 megavat kapasiteli iki elektrik santrali zarar gördü." ifadesini kullandı.

Saldırılarda Mübarek Çelik Şirketi'nin üretim tesisine ait bazı bölümlerin hasar gördüğünü aktaran Cemalinejad, İsfahan eyaletinde son saldırılarda ayrıca 25 işçinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.