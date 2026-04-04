İran'da pirinç deposuna füze isabet ettiği bildirildi
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, ABD-İsrail savaş uçaklarından ateşlenen füze bir pirinç deposuna isabet etti. Saldırı sonucunda can kaybı yaşanmadı.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge şehri Kaymakamı Fuad Muradzade, şehre yönelik ABD ve İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
"ABD-İsrail savaş uçaklarından ateşlenen füzenin bir pirinç deposuna isabet ettiğini" belirten Muradzade, söz konusu depoda 200 ton pirinç bulunduğunu söyledi.
Muradzade, saldırı sırasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba