İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif: "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, " Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez." dedi.

Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel piyasalara etkilerine dikkati çeken Arif, şunları kaydetti:

"Seçim açıktır; ya herkes için serbest bir petrol piyasası ya da herkes için ciddi maliyetler riski. Küresel yakıt fiyatlarında istikrar, İran ve müttefiklerine yönelik ekonomik ve askeri baskının kalıcı ve güvence altına alınmış şekilde sona ermesine bağlıdır."