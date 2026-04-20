Haberler

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif: "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bedelsiz olmadığını ve İran'ın petrol ihracatının kısıtlanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Arif, durumu küresel piyasalara etkisi açısından değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, " Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez." dedi.

Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir açıklama yaptı.

İranlı yetkili, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel piyasalara etkilerine dikkati çeken Arif, şunları kaydetti:

"Seçim açıktır; ya herkes için serbest bir petrol piyasası ya da herkes için ciddi maliyetler riski. Küresel yakıt fiyatlarında istikrar, İran ve müttefiklerine yönelik ekonomik ve askeri baskının kalıcı ve güvence altına alınmış şekilde sona ermesine bağlıdır."

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saldırı yapılan okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu

O okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu

Okul yöneticilerinin görevden alınma nedeni belli oldu
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu

Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Saldırı yapılan okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu

O okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı