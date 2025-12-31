Haberler

İran Cumhurbaşkanı: "Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir"

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle artan protestolar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve dış baskıların iç zayıflamalara yol açabileceğini belirtti. Yeni Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti'nin göreve başlamasıyla birlikte, enflasyonla mücadele ve döviz kontrolü gibi hedefler belirlendi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara ilişkin, "Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Merkez Bankası Genel Kurulunun 65'inci toplantısında konuştu.

Pezeşkiyan, İran'da 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı'da başlayan ve ardından Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hamedan ve Şiraz olmak üzere farklı illere yayılan protestolara ilişkin şunları söyledi:

"Bugünkü koşullarda ülke dış baskılara maruz kalmaktadır. Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir. Böyle durumlarda dayanışmayı artırmak baskıların aşılmasında önemli rol oynamaktadır."

Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesine dair de değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, "Bu şartlarda sorumluluk kabul etmek son derece zor ve karmaşık bir iştir. Bu görevi üstlenen herkes, baskılarla, zorluklarla ve eleştirilerle karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'da yeni Merkez Bankası Başkanı

İran Meclisi, Muhammed Rıza Ferzin yerine Merkez Başkanlığı koltuğuna oturan Abdülnasır Himmeti'yi yeni Merkez Bankası Başkanı olarak onayladı.

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Himmeti'nin "enflasyonun düşürülmesi, döviz rantının ortadan kaldırılarak dövizin kontrol altına alınması ve bankacılık sisteminin düzenlenmesi" şeklindeki üç ana programla faaliyet yürüteceğini belirtti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
