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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, memurlara salı günleri toplu taşıma çağrısı yaptı.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, enerji tasarrufu için devlet memurlarından salı günleri işe toplu taşımayla gitmelerini istedi. Pezeşkiyan, araçsız salı günlerinin ciddiye alınmasını ve elektrik kesintisi olmaması için tasarrufa dikkat edilmesini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, tasarruf tedbirleri kapsamında devlet memurlarının salı günleri işe toplu taşımayla gitmelerini istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, kabine toplantısında konuştu.

Sık sık tasarruf tedbirlerini gündeme getiren Pezeşkiyan, enerji tasarrufunun önemine atıfta bulundu.

"Araçsız salı günlerini ciddiye alın. Üretim çarkının durmaması için tasarruf tedbirlerine dikkat etmeliyiz" diyen Pezeşkiyan, devlet memurlarından salı günleri işlerine toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmelerini istedi.

Pezeşkiyan, herkesin elinden geldiğince enerji tasarrufu konusunda hassasiyet göstermesini ve üretim ile elektriğin kesintiye uğramaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
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