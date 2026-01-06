İran Cumhurbaşkanı: "Adaletsizliği, rantı ve rüşveti engellemek için çaba göstermeliyiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki sorunlara atıfta bulunarak, "Adaletsizliği, rantı, rüşveti ve kaçakçılığı engellemek için çaba göstermeliyiz." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, İslami Şuraların Yeri ve Anayasa'da Halkın Katılımı Sempozyumu'nda konuştu.

Pezeşkiyan, hükümetin tüm sorunları ortadan kaldırabileceği düşüncesine kapılmanın yanlış olduğunu belirterek, "Önce kendimizi değerlendirelim. Adaletsizliği, rantı, rüşveti ve kaçaklığı engellemek için çaba göstermeliyiz. Ancak bu sorunların bir gecede çözülemeyeceğini kabul etmeliyiz. Biz hazırız ancak bu gerçekler de görülmeli." ifadelerini kullandı.

Halkın yardımıyla bütün sorunların çözülebileceği inancını taşıdığını ancak bu inancının hükümetin kusursuz olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Pezeşkiyan, şöyle konuştu:

"Hükümetin tüm sorunları ortadan kaldırabileceği düşüncesine kapılmamak gerekiyor. Hükümetin esasen böyle bir kapasitesi yok. Bunu yapmak istese bile, para basmak zorunda kalır ve bu da toplumun alt gelir grupları üzerinde baskı meydana getirir. Ülkenin geliri bellidir ve kaynaklarımız sınırsız değildir."

Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Ülkeyi bu noktaya birlikte getirdik. Hem ben, hem siz, hem de Meclis. Sadece 'siz bunu yapmak zorundasınız' demek sorunu çözmez. Bütün suçun yalnızca bir tarafa ait olduğunu ve bizim hiçbir sorumluluğumuzun bulunmadığını düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. Hükümet, halkın sorunlarını işitmek ve tüm imkanlarla bu sorunları ortadan kaldırmakla görevlidir. Biz kendi eksikliklerimizi kabul ediyoruz ve uzmanlarla istişare etmeye hazırız. Birlikte çalışmalı ve ulusal çıkarları göz önünde bulundurmalıyız."

Önce kendilerini tanımaları ve kapasitelerini görmeleri gerektiğinin altını çizen Pezeşkiyan, "Etrafımızdaki tehditleri doğru biçimde değerlendirmeliyiz. Ardından nerede olduğumuza ve nereye gitmek istediğimize karar vermeliyiz." diye konuştu.

Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara ilişkin açıklamasını da değerlendirdi.

ABD'nin yaptırımlarla İran'ın kalkınmasına engel olunduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Bir yandan yaptırımlarla ülkenin kalkınma yollarını kapatıyorlar diğer yandan da halkımız için duyarlılık gösterisi yapıyorlar. Katliamlara ve çeşitli suçlara karışan bu kişiler, bugün insan haklarının savunucusu olduklarını iddia ediyorlar." dedi.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.